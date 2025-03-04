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        Haberler Gündem Güncel Savur'da sondaj çalışmaları başladı | Son dakika haberleri

        Savur'a su için sondaj çalışmaları başladı

        Mardin'in Savur ilçesinde su ihtiyacını karşılamak için sondaj çalışmaları başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 12:55 Güncelleme: 04.03.2025 - 12:55
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        Savur'da sondaj çalışmaları başladı
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        Mardin'in Savur ilçesinde, Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi'nin girişimleriyle vatandaşların su ihtiyacını karşılamak amacıyla sondaj çalışmalarına başlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcayarak suyun kaynağına ulaşmak için titizlikle çalıştığı belirtilerek, Başkan Hamidi'nin vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve suya erişimini sağlamak için gereken tüm adımları atmaya devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, "Tüm mahallelerimizde de sondaj çalışmalarına devam edilecek olup, vatandaşlarımızın su ihtiyacını kalıcı çözümlerle karşılamak için çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir. Belediyemiz, halkımızın temel ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edecektir" denildi.

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