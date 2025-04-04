Şavşat'ta 4 ev, cami ve lojman yandı | Son dakika haberleri

Şavşat'ta 4 ev, cami ve lojman yandı | Son dakika haberleri

Artvin'in Şavşat ilçesindeki yangında 4 ev, cami ve lojmanı kullanılamaz hale geldi.

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İHA'nın haberine göre, yangın saat 04.00 sularında Şener, Şinasi ve Mehmet Özcan kardeşlere ait iki katlı ahşap evde başladı.

Alevlerin kısa sürede yayılarak evin bitişiğindeki Behzade Duran'a ait iki katlı evi ardından köydeki cami ile lojmana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

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Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları devam ederken, olayda can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Yangında kullanılamaz hale gelen evler, cami ve lojmanı için AFAD ekipleri de inceleme başlattı.