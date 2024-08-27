Savaşlar, buluşlar, suikastler... 20. yüzyılın önemli tarihi olayları

Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand suikaste uğradı

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun tahtının varisi Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand, 28 Haziran 1914 tarihinde bir Sırp askeri tarafından suikast sonucu öldürüldü. Dünya siyasetinin kıpır kığır olduğu o günlerde işlenen bu cinayet, dünya üzerindeki neredeyse tüm ülkelerin sınırlarını değiştiren I. Dünya Savaşı'nın başlamasına neden oldu. Avusturya-Macaristan, suikasten sonra savaş ilan etti ve Avrupa'da 20. yüzyıl savaşlarla dolu bir yüzyıl olmaya mecbur kaldı.