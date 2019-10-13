Savaşçı oyuncuları kimler

13 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Savaşçı dizisi oyuncuları kimler? Savaşçı dizisi konusu nedir ve nerede çekildi? Şeklindeki sorular izleyicisi tarafından merak konusu oldu. FOX TV ekranlarında yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen Savaşçı dizisine dair detaylar haberimizde...
SAVAŞÇI DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Savaşçı dizisinin akışı 15 Temmuz 2016’dan itibaren başlar. Yüzbaşı Kağan Bozok (Berk Oktay) ve Albay Halil İbrahim Kopuz (Murat Serezli) daha önceki davalarda içeri alınmış ve alıkonmuş iki Türk subayıdır. 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişimi sonrası devletin üst kurumları Kopuz’un göreve dönmesini ister. Kopuz, eskiden liderliğini yaptığı “Kılıç Timi” kadrosunun kurulması şartıyla göreve döneceğini söyler. Başlarda itiraz edilse bile sonradan Albay Kopuz’un göreve dönmesi için Kılıç Timi toplanır. Kılıç Timi’nden bazıları ordudan atılmış, bazıları içeri atılmış olsa bile ordudan atılanlar göreve yeniden alınır. Ergenekon ve türü davalarda içeri atılmış askerler içeriden çıkarılır ve görevlerine geri dönerler. Göreve döndükten sonra sınır ötesi harekatlara katılırlar, PKK ile çatışmalara girerler akış bu şekilde devam etmektedir.
SAVAŞÇI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
|Karakter
|Oyuncu
|Bölüm
|Yüzbaşı Kağan Bozok
|Berk Oktay
|1-
|Albay Halil İbrahim Kopuz
|Murat Serezli
|1-
|Yüzbaşı Haydar Bozkurt
|Sarp Levendoğlu
|1-
|Astsubay Çavuş İlyas
|Ali Tarık Fındık
|1-
|Astsubay Kıdemli Üstçavuş Selçuk Yenilmez
|Doğan Bayraktar
|1-
|Üsteğmen Fazıl Batur Gökbudak
|Sertan Erkaçan
|1-
|Selver Bozok
|Nazan Diper
|1-
|Çiğdem Teğmen
|Gaye Turgut
|11-
|Tümgeneral Ahmet Kutalmış
|Serhat Nalbantoğlu
|11-
|Üsteğmen Pilot Funda Turaç
|Müjde Uzman
|56-
|Astsubay Çavuş İlhan Yazır
|Bahadır Buyruk
|77-
|Astsubay Ali Çekiç
|Serkan Kuru
|77-
|Astsubay Demir Döğer
|Ogeday Girişken
|77-
|Markus
|Gökçen Gökçebağ
|77-
|Akkız
|Zerrin Sümer
|77-
|Ayça
|Seçil Buket Akıncı
|77-
SAVAŞÇI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin birçok sahnesi dağlık alanda gerçekleşiyor. Bu yüzden dağ sahneleri Konya ve Ankara'da gerçekleşiyor. Dağ sahneleri dışında kalan diğer sahneler için de Eskişehir'de çekim yapılıyor. Eskişehir ve Konya arasında yapılan çekimler için iki şehre de büyük set platoları kuruldu.
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