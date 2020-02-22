Savaşçı son bölüm izlendi. FOX TV ekranlarının büyük bir heyecanla takip edilen dizisi olan Savaşçı'da Ali Başçavuş ve Selçuk Astsubay’ı kaçıran Merlin, Kopuz Albay’a hayatının en zor seçimini yaptırmıştır.

SAVAŞÇI 95. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı 95. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Başçavuş ve Selçuk Astsubay’ı kaçıran Merlin, Kopuz Albay’a hayatının en zor seçimini yaptırmıştır. Kopuz Albay Merlin’e Ali Başçavuş’un adını verirken, Yüzbaşı Kağan da sürpriz planını devreye sokar. Olayların akışı bir anda değişirken Merlin için artık durum, yeni bir boyut kazanacaktır…

Merlin zaman kaybetmeden, yeni hamlesi için bölgede provakasyon çalışmalarına başlar. Gözüne bir Türk Askeri Üssü’nü kestiren Merlin, Türk Askerleri’yle bölge halkını karşı karşıya getirir. Ancak Yüzbaşı Kağan olayların büyümemesi için elinden geleni yapsa da bölge halkının üsse saldırma girişimi, gerginliği daha da tırmandıracaktır…