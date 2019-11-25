25 KASIM 2019
WhatsApp Hattı
HaberlerTelevizyon

Savaşçı 84. yeni bölüm fragmanı: Doğan'a ne oldu? Savaşçı 83. son bölüm

Savaşçı 84. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Heyecanın durmak bilmediği Savaşçı'nın yeni bölüm fragmanında "Doğan'ın cesedi" sözleri Doğan öldü mü? sorusunu akıllara getiriyor. İşte Savaşçı 83. son bölüm özeti ve 84. yeni bölüm fragmanı

25.11.2019 - 00:29 | Güncelleme:
Savaşçı

Savaşçı 83. son bölüm bu akşam ekranlara geldi. Berk Oktay (Yüzbaşı Kağan Bozok),Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz),Sarp Levendoğlu (Yüzbaşı Haydar Bozkurt),Müjde Uzman (Üsteğmen Funda Turaç),Gaye Turgut Evin (Teğmen Çiğdem Ülgen),Doğan Bayraktar (Üstçavuş Selçuk Yenilmez) gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Savaşçı dizisi her hafta Pazar akşamları izleyici ile buluşuyor. Savaşçı'nın yeni bölümü ve son bölümü ile ilgili detaylar haberimizde.

SAVAŞÇI 84. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SAVAŞÇI 83. SON BÖLÜM ÖZETİ

Savaşçı’da olayların arkası kesilmiyor!

Markus Albay’ı görüntülü arayarak, piyano eşliğinde söylediği şarkıyla, bombalı eylemi ima ederken, sınırdaki Türk Askeri Üssü’ne hızla yaklaşan bomba yüklü araçlar, askerler tarafından durdurulmaya çalışılır.

Karargah ise üsse yapılan saldırı haberiyle alarma geçer. Kopuz Albay, Kılıç Timi ve Turan Timi’yle birlikte hemen saldırının yapıldığı üsse intikal ederken, Markus’un neden bu üsse saldırdığını çözmeye çalışır. Markus ise göstermelik yaptığı bu saldırının ardından, zaman kaybetmeden Velid’le birlikte sinsi planını devreye sokar. Ancak Kopuz Albay’ın fark ettiği bir ayrıntı, Markus’un asıl amacını gözler önüne sererken, yapılan müdahele, olabilecek büyük bir felaketin önlenmesini sağlayacaktır...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Satılık hava! 15 dakikası 24 TL
Satılık hava! 15 dakikası 24 TL
-12 dereceyi gördüler
-12 dereceyi gördüler
Whatsapp bu telefonlardan kaldırılıyor
Whatsapp bu telefonlardan kaldırılıyor
Alevlerin arasına korkusuzca girip kurtardı
Alevlerin arasına korkusuzca girip kurtardı
Savaşçı 82. son bölüm!
Savaşçı 82. son bölüm!
Savaşçı'da Kıbrıs'ı karıştırma planı!
Savaşçı'da Kıbrıs'ı karıştırma planı!
Savaşçı 78. son bölüm!
Savaşçı 78. son bölüm!
Yıldız Öğretmen
Yıldız Öğretmen

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu