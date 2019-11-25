25 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Savaşçı 83. son bölüm bu akşam ekranlara geldi. Berk Oktay (Yüzbaşı Kağan Bozok),Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz),Sarp Levendoğlu (Yüzbaşı Haydar Bozkurt),Müjde Uzman (Üsteğmen Funda Turaç),Gaye Turgut Evin (Teğmen Çiğdem Ülgen),Doğan Bayraktar (Üstçavuş Selçuk Yenilmez) gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Savaşçı dizisi her hafta Pazar akşamları izleyici ile buluşuyor. Savaşçı'nın yeni bölümü ve son bölümü ile ilgili detaylar haberimizde.
SAVAŞÇI 84. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
SAVAŞÇI 83. SON BÖLÜM ÖZETİ
Savaşçı’da olayların arkası kesilmiyor!
Markus Albay’ı görüntülü arayarak, piyano eşliğinde söylediği şarkıyla, bombalı eylemi ima ederken, sınırdaki Türk Askeri Üssü’ne hızla yaklaşan bomba yüklü araçlar, askerler tarafından durdurulmaya çalışılır.
Karargah ise üsse yapılan saldırı haberiyle alarma geçer. Kopuz Albay, Kılıç Timi ve Turan Timi’yle birlikte hemen saldırının yapıldığı üsse intikal ederken, Markus’un neden bu üsse saldırdığını çözmeye çalışır. Markus ise göstermelik yaptığı bu saldırının ardından, zaman kaybetmeden Velid’le birlikte sinsi planını devreye sokar. Ancak Kopuz Albay’ın fark ettiği bir ayrıntı, Markus’un asıl amacını gözler önüne sererken, yapılan müdahele, olabilecek büyük bir felaketin önlenmesini sağlayacaktır...
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