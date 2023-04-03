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İBB Şehir Tiyatroları, İstanbul Klasiklerle Buluşuyor sezonunda duyurduğu oyunlarını seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Usta sanatçı Savaş Dinçel’in yazdığı 'Uçurtmanın Kuyruğu' bu çerçevede seyirciyle buluştu. Dinçel'in oğlu, dekor tasarımcısı Barış Dinçel'in yönettiği oyunda, Ali Yoğurtçuoğlu ve Gün Koper rollerinde seyircinin beğenisini kazandı.

Oyunun 1 Nisan gösteriminde, Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde, 16 yıl önce aramızdan ayrılan Savaş Dinçel’in 81. doğum günü anısına, oyun sonrasında sahnede bir pasta kesildi. 'Uçurtmanın Kuyruğu' oyunu, sahnede Barış Dinçel ve oğlu Ali Yağmur Dinçel, Uçurtmanın ipi Savaş Dinçel’de, üç kuşak Dinçel’i de sahnede buluşturdu. Bu özel geceye, Dinçel ailesinin yanı sıra, yakın dostu Müjdat Gezen ve Ali Poyrazoğlu, Macit Koper, Naşit Özcan, Tarık Şerbetçioğlu, İlker Ayrık ve sanat, tiyatro camiasından dostları katıldı.

Müjdat Gezen: “Risk nedir”



"Uçurtmanın Kuyruğu diye bir oyun yazıyorum, dedi. Biraz riskli, dedi. Nedir, dedim. Kapı çalıyor, dedi. Adam açıyor, kendi gelmiş. Hemen yaz, dedim. Ama riskli, dedi. Sana bir şey anlatayım, dedim. Üniversitede bitirme sınavı yapıyor hoca ve tek bir soru soruyor, “Risk nedir?” Öğrencinin biri 100 üzerinden 100 alıyor. Boş kâğıt vermiş ve üzerine “budur” yazmış."

Ali Poyrazoğlu: “Beni derinden etkileyen bir gece oldu”

"Beni derinden etkileyen bir gece oldu. Çok eski bir dostumun, konservatuvar arkadaşım Savaş Dinçel’in yazdığı oyunu, oğlu Barış Dinçel sahneye koyuyor. Sahne tasarımını yapıyor. Bir aile gibiydik. Onun için 81. yaş gününde Savaş Dinçel bundan daha iyi anılamazdı. Çok mutlu ayrılıyorum buradan. Birçok şeyi yeniden anımsamış olduk. Çok teşekkür ediyorum Şehir Tiyatrosu ailesine, böyle bir prodüksiyonu gerçekleştirdikleri için. Umarım uzun ömürlü olur, çok seyirci izleme şansına sahip olur."

İlker Ayrık: “İyi ki Savaş Dinçel’in öğrencisiyim”

"2007 yılında bu oyunu Savaş hocayla çalışma imkanı bulmuştum. Aykut Taşkın ile 16 yıl oynadığımız bu oyunu tekrar seyrediyor olmak benim için heyecan verici. Çok da mutluluk vericiydi aynı zamanda. İki harikulade oyuncunun sahnede çok müthiş bir iş çıkardıklarına tanıklık etmiş olduk. Barış Dinçel de yönetmen olarak harika bir iş çıkarmış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu harikulade oyun İstanbul’da seyircisini bekliyor. İyi ki Savaş Dinçel’in öğrencisiyim. İyi ki Uçurtmanın Kuyruğu her daim uçuyor."

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