Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası, Dünya Okullar Satranç Şampiyonası, 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı ve FIDE Engelliler İçin Konfederasyon Kupası gibi dört önemli uluslararası turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını aktaran Tulay, 2019'a başlarken 45 uluslararası madalya hedefleri olduğunu, yılı 54 madalyayla kapattıklarını dile getirdi.

BU YIL YİNE 45 MADALYA HEDEFİNİ BELİRLEDİKLERİNİ ANLATAN TULAY, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"2020'de organizasyonlarımız devam ediyor. Türkiye Küçükler, Yıldızlar, Emektarlar Satranç Şampiyonası'nı gerçekleştirdik. 8 Mart'ta Arzum'un desteğiyle Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonasını yapacağız. Hemen arkasından okul sporları Türkiye finallerini yapacağız. Çocuk ve yıldızlar takım turnuvalarını yapacağız. Temmuz'da liglerimizi, ardından Türkiye şampiyonası yapacağız. Yılı bitirirken en önemli organizasyon olarak, 2020 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nı Antalya'da yapacağız. 2020 yılı çok yoğun bir yıl olarak önümüzde duruyor."

"MİLLİ TAKIMLARI GENÇLEŞTİRDİK"



Bu yıl satrançta olimpiyat yılı olduğunu vurgulayan Tulay, A milli takım sporcularının Rusya'nın başkenti Moskova'da 5-18 Ağustos'ta düzenlenecek 44. Dünya Satranç Olimpiyatı'na hazırlandıklarını bildirdi.

Tulay, milli sporcuların ranking sıralamasına göre Türkiye'nin şu anda dünyada 27. sırada olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ancak biz 2016 Satranç Olimpiyatları'nda 6. olduk. Hemen arkasından da dünya beşincisi olduk. Geçtiğimiz yıl olimpiyatlar takımlarımızı biraz gençleştirdik. Özellikle kadın milli takımımızı gençleştirdik. Şu anda hedefimiz olimpiyatlarda ilk 10'a girmek. Sporcularımız çalışıyor. Şu anda 935 bin lisanslı sporcumuz var. Hedefimiz 1 milyon lisanslı sporcu. Bu 1 milyon sayısı, Türkiye'deki bir spor branşının elde ettiği tek rakam olarak karşımızda duruyor. İki ay içerisinde bu hedefimizi yakalayacağımızı düşünüyorum."