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        Haberler Gündem 3. Sayfa Satır ve soparla iş yeri bastılar: 5 yaralı

        Satır ve soparla iş yeri bastılar: 5 yaralı

        İstanbul Ataşehir'de plastik atık geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı deponun önünde bir çalışan ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Daha sonra arkadaşlarıyla birlikte iş yerine gelen sürücü, satır ve sopalarla çalışanlara saldırdı. Korkunç saldırıda 5 kişi yaralandı. Dehşet anlarını anlatan Hatice Türkan, "Satırla çocuğumun kafasını tuttu 'koparacağım' dedi. Satırın ucu boğazına değdi yardı, başından da yaralandı. Öbür oğluma da inşaat demiri ile vurdular. Çok dövdüler kurtaramadım hiçbirini" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 16:49
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        Satır ve soparla iş yeri bastılar: 5 yaralı
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        Ataşehir'de plastik atık geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı deponun önünde bir çalışan ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra arkadaşlarını alarak iş yerine gelen sürücü, satır ve sopalarla çalışanlara saldırdı. 5 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

        Olay, dün saat 11.50 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi'nde plastik atık geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı deponun önünde meydana geldi. İddiaya göre, forklift ile malzeme taşıyan bir iş yeri çalışanı ile yoldan geçen bir otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma büyümeden sonlandı. Olay yerinden ayrılan sürücü, bir süre sonra yanındaki grup ile tartışmanın yaşandığı iş yerine geldi. Grup ellerindeki satır ve sopalarla iş yeri çalışanlarına saldırdı. Kavgada iş yeri sahibi Fehmi Türkan, Hatice Türkan, çocukları Fatih Türkan ve Furkan Türkan ile Kasım Ünlü vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar daha sonra yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken ,iş yeri sahibi saldırganlardan şikayetçi olduğunu söyledi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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        "ÖLDÜRMEYE GELDİLER BİZİ"

        Boynundan, başından ve kollarından yaralananlar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu. Başından yaralanan iş yeri sahibi Fehmi Türkan "4-5 kişi gelip dükkanımı bastılar. Ellerindeki satırlarla, sopalarla saldırdılar. Beni, eşimi, çocuklarımı ve çalışanımızı yaraladılar. Öldürmeye geldiler bizi. Yavaş git, hızlı git tartışması, sadece bu. Sözlü tartışmadan sonra sen birazdan görürsen deyip gittikten sonra bütün arkadaş ve akrabalarını toplayıp saldırdılar" dedi.

        "ÇOCUĞUMUN KAFASINI TUTTU 'KOPARACAĞIM' DEDİ"

        Yaşadıkları korku dolu anları gözyaşları içinde anlatan eşi Hatice Türkan "Satırla çocuğumun kafasını tuttu 'koparacağım' dedi. O an hiç gözümün önünden gitmiyor. Satırın ucu boğazına değdi yardı, başından da yaralandı. Öbür oğluma da inşaat demiri ile vurdular. Çok dövdüler kurtaramadım hiçbirini" dedi.

        "ÇUKURA ATIP DÖVDÜLER"

        Kavgada yaralanan Fatih Türkan "Demir ile kafama vurdular. Daha sonra inşatta çukura atıp dövdüler. Başımdan, omzumdan ve elimde yaralandım" dedi.

        " KESİCİ ALET, DEMİRLER, BEYZBOL SOPALARI İLE KOŞTUKLARINI GÖRDÜM"

        Kavgayı ayırmaya çalışan yakındaki iş yerinin sahibi Sinan Sezersoy "Sesi duyduğumda 4-5 kişinin saldırdığını gördüm. Ellerinde kesici alet, demirler, beyzbol sopaları ile koştuklarını gördüm. Yaralıların ilk müdahalesi yapıldı. Çocuklarının durumu kötüydü. Bir tanesinin boynunda ciddi bir yarık vardı, Allahtan damarına denk gelmedi" diye konuştu.

        O ANLAR KAMERADA

        5 kişinin satır ve sopalarla yaralandığı kavga iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elinde satır, sopa olan grup iş yerindekilere saldırıyor. Çevredekilerin araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor. Saldırganlar yaya olarak uzaklaşırken, yaralılara ilk müdahalenin olay yerinde yapılıyor.

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