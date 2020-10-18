Bologna, 9. dakikada Roberto Soriano, 39. dakikada Mattias Svanberg ve 60. dakikada Riccardo Orsolini'nin attığı gollerle 3-1 öne geçti. Sassuolo 18. dakikada Domenico Berardi, 64. dakikada Filip Djuricic, 70. dakikada Francesco Caputo ve 77. dakikada Takehiro Tomiyasu'nun kendi kalesine attığı gollerle maçı 4-3 kazanmayı başardı.

4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 galibiyet alan Sassuolo haftayı 10 puanla kapattı. Bologna ise 3 puanda kaldı.