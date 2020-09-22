Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalışan ve ev izolasyonuna alınan hemşire C.U, tavşanını tedavi ettirmek için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirdi.

AA'nın haberine göre, hastane girişinde güvenlik görevlisince Hayat Eve Sığar (HES) Kodu sorgulanan hemşirenin evde olması gerektiği anlaşıldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, C.U'yu yurtta gözlem altına aldı.

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