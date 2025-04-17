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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Sarunas Jasikevicius, THY Euroleague'de yılın başantrenörü seçildi! - Basketbol Haberleri

        Sarunas Jasikevicius, THY Euroleague'de yılın başantrenörü seçildi!

        Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY Euroleague'de yılın en iyi başantrenörü seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 14:09 Güncelleme: 17.04.2025 - 14:09
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        Euroleague'de yılın başantrenörü Jasikevicius!
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        Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY Avrupa Ligi'nde yılın en iyi başantrenörü olarak seçildi.

        THY Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, "Jasikevicius, 2024-25'de Aleksander Gomelskiy Yılın Başantrenörü ödülünü kazandı ve bu prestijli onuru alan ilk Litvanyalı başantrenör oldu." denildi.

        Jasikevicius, Avrupa Ligi'nde görev yapan başantrenörlerin oylarıyla belirlenen bu ödülü ilk kez kazandı.

        Fenerbahçe Beko, Jasikevicius yönetiminde Avrupa Ligi'nde normal sezonu ikinci sırada tamamladı.

        Litvanyalı başantrenör, oylamada normal sezonu ilk sırada bitiren Olympiakos'un başantrenörü Georgios Bartzokas'ı geride bıraktı. Bayern Münih'ten Gordon Herbert ve Paris Basketbol'dan Tiago Splitter ise üçüncü oldu.

        Bu ödüle, Fenerbahçe Beko başantrenörü olarak 2017 yılında Zeljko Obradovic layık görülmüştü.

        Jasikevicius, yılın başantrenör ödülünü kazanan 13. farklı isim oldu. Daha önce Zeljko Obradovic (3 kez), Georgios Bartzokas (3 kez), Ettore Messina (2 kez), Pablo Laso (2 kez) ve Dimitris Itoudis (2 kez) bu ödülü birden fazla kez kazandı.

        Bu ödülü kazanan diğer başantrenörler ise Pini Gershon, Dusko Vujosevic, Xavi Pascual, Dusan Ivkovic, David Blatt, Ergin Ataman ve Chus Mateo. ile sözleşmesini uzattı!

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