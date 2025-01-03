Sarunas Jasikevicius: Savunmada iyi performans sergiledik!

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Litvanyalı çalıştırıcı, maçı kazanan oyuncuları ve taraftarları kutlayarak sözlerine başladı.

Taraftarlara takıma verdiği destek için teşekkür eden Jasikevicius, "Bugün bütün biletler tükenmişti ve mükemmel bir atmosfer oluştu. Takım olarak 40 dakika boyunca doğru mantaliteyle sahadaydık. İlk yarıda savunmada faulleri doğru kullanamadığımız anlar oldu. Larkin'e çok fazla sayı yapma şansı verdik ama üçüncü ve son çeyrekte rakibi az sayıda tuttuk." ifadelerini kullandı.

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Anadolu Efes karşısında Mays'in performansının oldukça iyi olduğunu söyleyen Jasikevicius, şöyle konuştu: "Bugün oyunumuzda aradığımız bazı şeyleri onun oyununda bulduk. Topu dolaştırma da bunlardan birisiydi. Performansından memnun kaldım. Savunmada daha iyi performans sergiledik. Anadolu Efes gibi hücumda iyi olan bir takıma karşı 2 ve 3. çeyrekte az sayı yedik. Bunun kısa beşlerle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Melli'nin 5 numarada, Hayes-Davis'in 5 numarada oynadığı durumlar vardı. Biz takım olarak çözüm bulmaya çalışıyoruz. Topu çevirmeye çalışıyoruz ve statik oynadığımız bölümler bizim için iyi bölümler olmuyor." Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko! Haberi Görüntüle