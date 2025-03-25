Sarunas Jasikevicius: Basketbol her zaman adil olmuyor

THY Euroleague'in 31. haftasında Paris Basketball'ı 101-100 mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, galibiyeti değerlendirdi.

Galibiyet için konuşan başarılı başantrenör, "Şu anda konuşmak çok kolay ama iyi bir hissim vardı. Nigel tam olması gereken yerde dışarıya açıldı ve o hareketi yaptı." dedi.

"BASKETBOL HER ZAMAN ADİL OLMUYOR"

Nigel Hayes-Davis'in attığı son saniye basketini değerlendiren Jasikevicius, "Karşılaşmanın büyük bir kısmında rakibimizi nasıl yavaşlatacağımızın dahi farkına varamadık, son çeyreğin başında da öyle. Basketbol her zaman adil olmuyor. Biz kazanan tarafta bulduk kendimizi." dedi.

Jasikevicius, ayrıca, "EuroLeague'in en kötü ilk çeyrek takımı olduğumuzu biliyoruz. Bilmiyorum nasıl devam edecek. Çalışmayı sürdürmemiz lazım." diye konuştu.