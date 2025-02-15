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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sarp Gümrük Kapısı'nda ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Sarp Gümrük Kapısı'nda 910 su kaplumbağası ele geçirildi

        Ticaret Bakanlığı, Sarp Gümrük Kapısı'nda kaçak yollarla yurda sokulmak istenen 910 su kaplumbağasının ele geçirildiğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 15:56 Güncelleme: 15.02.2025 - 15:56
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        Sarp Gümrük Kapısı'nda ele geçirildi
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        Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahası'na gelen bir araç, risk analizi çalışmaları kapsamında şüpheli bulundu ve X-Ray taramasına sevk edildi.

        Taramada şüpheli yoğunluk tespit edildi. Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen detaylı aramalarda değeri 655 bin Türk lirası olan 910 su kaplumbağası ele geçirildi.

        Soruşturma Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürüyor.

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        #sarp gümrük kapısı
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