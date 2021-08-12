"İnci gibi kumuyla ve düzenleme yapılan plajıyla İtalyan ve Uzunkum koyları ziyaretçilerini bekliyor. Saros Körfezi'ndeki İtalyan ve Uzunkum koylarında dünyanın en güzel kumu, denizi, ve güneşi var. Ayrıca bölgemizde artçı turizm destinasyonları var.