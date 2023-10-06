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        Haberler Gündem 3. Sayfa Saros'ta kaçak yapıya "imar planı" önlemi

        Saros Körfezi'nde kaçak yapıya "imar planı" önlemi!

        Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Saros Körfezi'nde kaçak yapılaşmaya izin verilmeyeceğini belirterek, "Artık tüm alanlar planlı olacak. Saros Körfezi'nde çarpık yapılaşmaya karşı önlem alıyoruz. Edirne Valimiz Yunus Sezer, Saros Körfezi'ne hassasiyetle yaklaşıyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 18:46 Güncelleme: 06.10.2023 - 18:47
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        Saros'ta kaçak yapıya "imar planı" önlemi
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        Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Saros Körfezi'nde kaçak yapılaşmaya izin verilmeyeceğini belirtti.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Sezgin Gündoğdu, İl Genel Meclisi'nin ekim ayı son birleşiminde Sazlıdere köyü sahilindeki imar düzenlemesine ilişkin rapor sundu. Birleşimde, Sazlıdere'nin yeni imar planı oy birliğiyle kabul edildi.

        "PLAN YETKİSİNİ İL ÖZEL İDARESİ'NE ALDIK"

        İl Genel Meclis Başkanı Geçmiş de birleşim arası konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Saros Körfezi'nin denizi, kumsalı ve ormanıyla Türkiye'nin incisi olduğunu söyledi. İmar planı yapılamayan bazı kesimlerde kaçak yapılaşmanın artığını anlatan Geçmiş, "Saros Körfezi sahil kesiminde plan yapma yetkisini İl Özel İdaresi'ne aldık. Bununla ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüz ve İl Genel Meclisimiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

        "SAZLIDERE SAHİLİNDE İMARLI PLANLARI TAMAMLADIK"

        Geçmiş, Saros Körfezi'nin Sazlıdere sahilinde imarlı planları tamamladıklarını dile getirdi. Çamlıca köyündeki evleri de imar planına dahil ettiklerini ifade eden Geçmiş, şunları kaydetti: "Çamlıca'da herhangi bir yıkım yok. Yapı kullanma kayıt belgesi alan vatandaşların belgeleri geçerli olacak. Bizden ruhsat almayanlar ve ruhsatsız yapılar üzülerek söylüyorum yıkılacak. Bize müracaat edenlere ruhsatları verilecek.

        ÇARPIK YAPILAŞMAYA KARŞI ÖNLEM ALIYORUZ

        Artık tüm alanlar planlı olacak. Saros Körfezi'nde çarpık yapılaşmaya karşı önlem alıyoruz. Edirne Valimiz Yunus Sezer, Saros Körfezi'ne hassasiyetle yaklaşıyor. Orası için talimatları verdi. Sahilde düzensiz yapılaşma yapanlar, işletme açanlar, değnekçiler ve otoparkçılara müsaade edilmeyecek. Sahilde özel vakıflara yetki verilmesine izin vermeyecek ve sahili halkın kullanımına açacak."

        Geçmiş, Gökçetepe, Sultaniçe ve Gülçavuş sahil köylerinde de imar planı çalışması yapıldığını kaydetti.

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