Tayfun'un acı günü
Bir dönemin ünlü şarkıcısı Tayfun Duygulu, annesi İclal Duygulu'nun vefat ettiğini duyurdu
Giriş: 30.04.2025 - 09:19 Güncelleme: 30.04.2025 - 09:19
'Hadi Yine İyisin' şarkısıyla 1990'lı yıllara damga vuran Tayfun Duygulu, annesinin ölümüyle sarsıldı.
Şarkıcı, annesi İclal Duygulu'nun vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
Bugün annesini son yolculuğuna uğurlayacak olan Duygulu, "Biricik annemiz 30.04.2005 günü Zincirlikuyu Camii'nden ikindi namazına müteakiben Feriköy Mezarlığı'na defnedilecektir" dedi.
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