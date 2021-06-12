Şarkıcı Niran Ünsal'ın kardeşi olan Haktan Canevi araştırılıyor. Bekleme Artık, Arap Saçı gibi şarkılarla geniş kitleler tarafından tanınan şarkıcı Haktan, uzun bir aradan sonra katıldığı televizyon programlarıyla yeniden adından söz ettirmeye başaldı. İşte Haktan'ın hayatına dair merak edilenler...
HAKTAN KİMDİR?
Haktan Canevi 14 Kasım 1973'te İzmir'de doğdu. Annesi keman virtüözü ve TRT sanatçısı Nursal Ünsal Canevi, babası kânun sanatçısı Ahmet Canevi'dir.
Beş yaşındayken radyoda dinlediği ve ezberlediği Rodrigo'nun gitar konçertosunu babasına mırıldanması sonrasında, babasının kendisine aldığı gitarla müziğe başlayan Haktan Canevi, yedi yaşında TRT Çocuk Korosu'na girdi.
Dokuz yaşına geldiğinde annesiyle birlikte profesyonel olarak sahne almaya başladı. Kendisini bu yüzden 'yorumcu ve sahne sanatçısı' olarak tanımlıyor; sahneden aldığı hazzı televizyon televizyon ve stüdyo çalışmalarından almadığını belirtiyor. Bu yüzden albüm yapma fikrine yıllarca sıcak bakmadı ve sahne çalışmalarına devam etti.
İlk albümü Yorumlar 2006'da dinleyicileriyle buluştu. Bu albümden 'Bekleme Artık' ve 'Arapsaçı' kliplendirildi. Kendine has, alışılmadık yorumuyla müzik câmiâsında tartışma konusu, oldu. Müziği hissettiği şekilde, kalıplara bağlı kalmadan yorumladı. İlk albümünden sonra pek çok televizyon programına konuk olarak canlı yayında şarkılar söyledi.
2013'te Müslüm Gürses anısına hazırlanan 'Baba Şarkılar' albümünde ' Bir Mânâ Var' isimli şarkıyı yorumladı. Kısa bir süre sonra bu şarkının klibi yayınlandı. Aynı yıl Babadır Tatlıöz'ün single projesi dâhilinde 'Bir Ben Bir İstanbul' ve 'Mahşer Yeri' isimli iki şarkıyı yorumladı. Bir Ben Bir İstanbul kliplendi ve müzik kanallarında yayınlandı.Müslüm Gürses 'Baba Şarkılar II' isimli albümde 'Unuttum' isimli şarkıyı seslendirdi.
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