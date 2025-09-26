Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Şarkıcı Güllü'nün son görüntüleri - Güncel Magazin Haberleri

        Güllü'nün son görüntüleri

        Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinde eğlenirken 5'inci kattan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 11:11 Güncelleme: 26.09.2025 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        'Güllü' adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, Yalova'daki evinde gece saatlerinde eğlenirken camdan düşerek, yaşamını yitirdi. Ünlü şarkıcının, ölümünden bir gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

        Evine güvenlikli kapı taktıran 51 yaşındaki Güllü'nün; "Artık kendimi çok güvende hissediyorum. Furkan kardeşim bana şifreli kapı yaptı. Şifre olmadan asla hiç kimse giremez. Kamera ve fotoğraf kaydı var. Şiddetle tavsiye ediyorum. Kötü ve zor günlerden geçiyoruz" dediği duyuluyor.

        "İNTİHAR ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

        Komşusu İsmet Helvacıoğlu; "İki gün önce binasının kapısını güvenli hale getiren, akıllı kapı yaptıran, her gün insanların yardımına koşan, her an sakin, mutlu ve çoluğuna çocuğuna düşkün bir insan. Yakından tanıdığımız bir insanın asla intihar etmesi mümkün değil. Birkaç saat önce hasta bir ağabeyimize 'Yemeğiniz var mı?' diye soran bir insan. İçtenlikli, sevgi doluydu. Yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşardı "diye konuştu.

        Güllü'nün cenazesine Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi'nde otopsi yapıldı. Yakınlarının cenazeyi defnedilmek üzere bugün alması bekleniyor.

        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Güllü

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        Eşini porselen bardakla öldürdü! Giysisinde kan vardı...
        Eşini porselen bardakla öldürdü! Giysisinde kan vardı...
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        Adliyedeki kavga cinayetle bitti!
        Adliyedeki kavga cinayetle bitti!
        Bugün uzaktan boşanıyor
        Bugün uzaktan boşanıyor
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
        Trump’tan koltuk jesti
        Trump’tan koltuk jesti
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        Canavar baba ağır cezada!
        Canavar baba ağır cezada!
        New York'ta Netanyahu protestosu
        New York'ta Netanyahu protestosu
        G.Saray rekor için sahada!
        G.Saray rekor için sahada!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Ani'de tarihi keşif
        Ani'de tarihi keşif
        Elinde oyuncağı vardı... 2 kardeşin son görüntüsü!
        Elinde oyuncağı vardı... 2 kardeşin son görüntüsü!
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        "Şeker büyüme geriliği yapabilir" uyarısı!
        "Şeker büyüme geriliği yapabilir" uyarısı!
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Habertürk Anasayfa