Sanki bu yaşıma kadar yaşadığım tüm duygular bomboş benim için... Kocaman bir sevinç, heyecan, merak, endişe, hepsi bir arada...Allah'ın izniyle ve sizlerin de dualarıyla bebeğimizi sağlıkla kucağımıza alacağımız günü merakla ve heyecanla bekliyoruz...Bu süreçte sizler de bizim için hep dua edin olur mu? Allah isteyen; bekleyen, dileyen herkese bu mucizeyi nasip etsin ve benim gibi hamişleri korusun...Sizi seviyoruz ve ikimiz de öpüyoruz.