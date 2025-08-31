Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Şarkıcı Asya, tepki gösterdi

        Şarkıcı Asya, tepki gösterdi

        Şarkıcı Asya, camiye giderken kılık kıyafetine dikkat etmeyen kişilere tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 21:15 Güncelleme: 31.08.2025 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tepki gösterdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şarkıcı Asya, bir arkadaşının cenazesinde gördükleri karşısında bir hayli öfkelendi. Asya, camiye kılık kıyafetine dikkat etmeden gidenlere tepki gösterdi.

        "HEM ÜZÜLDÜM HEM DE ÇOK KIZDIM"

        Asya, tepkisini şu şekilde dile getirdi; "Melek kalpli canım. Arkadaşımı kaybettim. Allah, rahmet eylesin. Nurlarda yatsın. Geride bıraktığı tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Bu kadar üzgünken; camideki bazı insanların ortama uymayan kılık kıyafetlerine de hem üzüldüm hem de çok kızdım. Mini etekler, şortlar... Maalesef toplum olarak çok yozlaştık. Kısa bir süre sonra sileceğim bir post. Umarım faydası olur..."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şarkıcı Asya
        #Cami

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
        Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
        Alanya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Alanya'da ilk 11'ler belli oldu!
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapanış töreniyle sona erdi
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapanış töreniyle sona erdi
        'Düğüne geldım yalanı'
        'Düğüne geldım yalanı'
        İsrail: Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü
        İsrail: Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü
        Fenerbahçe, Kerem'i resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Kerem'i resmen açıkladı!
        Türk bilim insanından 4 gündür haber alınamıyor
        Türk bilim insanından 4 gündür haber alınamıyor
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yola çıktı
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yola çıktı
        Kızını öldürüp salona gömdüler! Dehşet saçan cinayet 7 yıl sonra ortaya çıktı
        Kızını öldürüp salona gömdüler! Dehşet saçan cinayet 7 yıl sonra ortaya çıktı
        "Türkiye'den kaçmadım"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        İsrail'de on binlerce kişi Trump'a seslendi
        İsrail'de on binlerce kişi Trump'a seslendi
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        Ergin Ataman: Madalya için buradayız
        Ergin Ataman: Madalya için buradayız
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili
        2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        Habertürk Anasayfa