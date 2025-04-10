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        Haberler Gündem İstanbul Sarıyer’de rüzgarın devirdiği mum yangına sebep oldu - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Sarıyer’de rüzgarın devirdiği mum yangına sebep oldu

        Sarıyer'de bir evde, yanan mumun rüzgar nedeniyle devrilip perdeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dairede hasar oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 21:28 Güncelleme: 10.04.2025 - 21:29
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        Rüzgarın devirdiği mum yangına sebep oldu
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        Yangın, saat 17.00 sıralarında Büyükdere Mahallesi Hacet Sokak Kuyu Çıkmazı’nda meydana geldi.

        DHA'nın haberine göre, sokakta bulunan iki katlı ahşap binada yaşayan Ragıba Dilhayat Parsa(68) evde mum yaktı. Mumun rüzgar nedeniyle devrilmesi sonucu perdeler alev aldı.

        Dairenin penceresinden alevlerin görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, yapılan kontrollerde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın sonucunda dairede hasar oluştu.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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