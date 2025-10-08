Sarıyer’de park halindeki TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü kaçtı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Emirgan Mahallesi Posta Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

Seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki TIR’a arkadan çarptı.

REKLAM advertisement1

Kaza sonrası hafif ticari araçta hasar meydana gelirken, sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazada ölen ya da yaralanan olmadığı belirlendi.

Kaza nedeniyle cadde üzerinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Hasar gören araç çekici ile olay yerinden kaldırılırken, ekipler kazadan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Fotoğraf: DHA