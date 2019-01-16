İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Sarıyer’de bulunan bir rezidansa 13 Ocak’ta baskın düzenledi. İHA'nın haberine göre, yapılan operasyonda, 'aile’ konumunda bulunan 2’si ikiz olmak üzere 3 çocuklu uyuşturucu suçlusu O.K. ile dini nikahlı karısı I.D.A., gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCULARIN PİYASA DEĞERİ 38 MİLYON LİRA

Operasyon sırasında 2 yaşındaki ikiz çocuklar ile 7 yaşındaki çocuğun eve gelen bir aile yakınına teslim edildiği kaydedildi. Söz konusu adreste yapılan aramalarda piyasa değeri 38 milyon lirayı bulan 47 kilo kokain, 68 kilo eroin ve 550 bin extacy türü uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan anne I.D.A., yaşları küçük olan çocukların bakımını yapması için ‘adli kontrol’ şartı ile serbest bırakılırken, baba O.K. ‘uyuşturucu ticareti’ yapmak suçundan tutuklandığı bildirildi. Operasyon kapsamında ele geçirilen uyuşturucu maddelerin, Avrupa ile yurt içi piyasasına sevk edilmek üzereyken takastan kısa bir süre önce yakalandığı öğrenildi. Polis, uyuşturucu maddelerin irtibatlı olduğu diğer kişilere ulaşmak için operasyonlarını sürdürüyor.