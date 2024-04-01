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        Haberler Gündem Sarıyer Seçim Sonuçları 2024: Sarıyer Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları ile kim kazandı?

        31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Sarıyer Belediye Başkanları

        Yerel seçimlerde oyların verilmesiyle gözler seçim sonuçlarına çevrildi. İstanbul ilinde vatandaşlık görevini yerine getiren seçmenler 31 Mart 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçlarını Haberturk.com üzerinden canlı olarak takip edebiliyor. Kesin olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasıyla "Sarıyer Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?" soruları da yanıt buldu. İşte İstanbul Sarıyer 2024 seçim sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 11:27 Güncelleme: 01.04.2024 - 17:26
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