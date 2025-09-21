Sarıyer: 0 - Pendikspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Pendikspor, deplasmanda Sarıyer'i 2-0 mağlup etti. Mallik Wilks ve Thuram'ın golleriyle galibiyete ulaşan Pendikspor, puanını 11'e yükseltti. Sarıyer ise haftayı 1 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Sarıyer ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Pendikspor oldu.
Kırmızı Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 32'de Mallik Wilks ve 85. dakikada Thuram attı.
Bu sonucun ardından Pendikspor puanını 11'e yükseltirken, Sarıyer ise 1 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sarıyer, Amed SK'ya konuk olacak. Pendikspor, Sakaryaspor'u ağırlayacak.