Geçtiğimiz günlerde MasterChef Türkiye programına konuk olan Ömür Akkor'un sarımsaklı pilavı hala gündemden düşmüyor. Ömür Akkor, konuk olduğu programda yarışmacılardan sarımsaklı pilav yapmasını isteyince yarışmanın takipçileri sarımsaklı pilav tarifleri araştırmaya başlamıştı. Sarımsaklı pilav nasıl yapılır? MasterChef Ömür Akkor sarımsaklı pilav tarifi

SARIMSAKLI PİLAV TARİFİ

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı tavuk suyu

20 diş sarımsak

3 yemek kaşığı tereyağı

2 çay kaşığı şeker

2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

SARIMSAKLI PİLAV NASIL YAPILIR, PÜF NOKTASI NEDİR?

Pirinci bol suyla yıkayın. Ilık tuzlu suda 20 dakika bekletip süzün. Sarımsakların kabuklarını soyup ikiye bölün.

Tereyağını eritip pirinci ilave ederek kavurun. Karabiber, tuz ve şekeri ekleyip hafifçe karıştırın. Suyu ilave edip, sarımsakları ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatarak 20 dakika kısık ateşte pişirin. Tencereyi ocaktan alın. 20 dakika demlendirin.

NOT: Pirinçleri mutlaka bol su ile yıkayın. Bu sayede nişastasını akıtabilirsiniz.

Aromatik bir tat elde etmek için sarımsak miktarını azaltarak, sarımsak tozu da ekleyebilirsiniz.

Pirinçleri tahta kaşık ile karıştırın. Kapağını kapattıktan sonra karıştırmayın.