Sarılmak sadece ruha değil, sağlığımıza da iyi geliyor! İşte sarılmanın bedenimize ve ruhumuza etkileri

Duyguları hissedebilmenin başlıca yollarından biri, sarılmaktan geçiyor. Başımıza kötü bir şey geldiğinde birine sarılmak bizi yatıştırır. Sevindiğimizde en yakınımızda olan kimse ona sarılmak ve coşkumuzu akıtmak isteriz. Korktuğumuzda, heyecanlandığımızda ilk yaptığımız şey kollarımızı birine uzatmak...

Birine sarıldığımızda stresimiz azalır, vücudumuz oksitosin, dopamin ve serotonin salgılamaya başlar. Bu hormonlar ruh halimizi dengelemekte ve daha iyi hissetmekte görevli. Ancak sarılmanın tek faydası bu hormonlara ve ruh halimize değil. Vücudumuzun her zerresi sarılmaya karşı duyarlı. Öyle ki sıkı bir sarılma sadece daha mutlu hissetmemize değil bağışıklığımızın güçlenmesine de neden olur! İşte sarılmanın sağlığımız üzerindeki olumlu etkileri!

Önce ruhumuza etkilerinden bahsedelim. Sarılmak, güven duygusunun oluşmasını kolaylaştırır. Birine güvenmek için verilen sözlerin tutulmasından ya da iyi iletişim kurmaktan fazlası gerekebilir. Sarılmak, ihtiyacımız olan sıcaklığı hissetmeyi kolaylaştırır.

Sarılmak stresini yatıştırır ve yalnızlık duygusundan kurtulmaya yardım eder. Sarıldığımızda vücudumuzda salgılanan oksitosin hormonu sayesinde öfkemiz yatıştırır, yalnızlık hissine daha az kapılırız. Sarılmak kendimizle kurduğumuz ilişkiyi de iyileştirir. Birine sarıldığımızda kendimizi güvende hissederiz. Güvende ve sevilmeye değer... Sevgiyi hak eden ve sevilen biri olduğumuzu hissetmek bizi daha özgüvenli biri haline getirir. Sarılmak özgüvenimizi de yükseltir! SARILMAK KALP SAĞLIĞINA İYİ GELİR Sarıldığımızda kalp atışlarımız yavaşlar ve kan basıncımız düşer. Kan basıncımızın düşmesi ve kalp atışımızın yavaşlaması kalp sağlığımız için oldukça önemlidir. Stresli olduğumuzda kalbimiz hızlı atar ama sarıldığımızda devreye giren oksitosin sayesinde sakinleşiriz ve vücudumuz kortizole teslim olmaz. Biriyle sarıldığımızda ölüm korkusu duyuyorsak o da yatışır ve yaşadığımız olaylara karşı farkındalığımız artar. Uykumuz düzene girer ve strese bağlı sağlık sorunlarının tümünde iyileşici bir etki gözlemlenir.