Göçü takip etmek için İstanbul'dan gelen doğasever Ömer Varış, "Buraya Yörük göçüne, Yörük kervanına katılmak için geldik. Böyle bir etkinlik olduğunu duyduk ve ben de hemen katılmak istedim. Çünkü burada hem tabiatla iç içe vakit geçiriyoruz hem de bir kültürel etkinliği, hatta bir geleneğe şahitlik etmiş oluyoruz. Bizim atalarımızın belki binlerce yıldır sürdürdüğü bir geleneğe burada şahitlik etmiş oluyoruz, bunu bizzat yaşamış oluyoruz. O bakımdan çok memnunum, bu faaliyete katıldım. Önümüzdeki yıllarda da buna mutlaka katılmak istiyorum ve arkadaşlarıma da bunu tavsiye etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.