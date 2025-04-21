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        Haberler Gündem Güncel Sarıkeçililer göç yolculuğuna başladı | Son dakika haberleri

        Sarıkeçili Yörükleri'nin yaylalara göç yolculuğu başladı

        Toros dağlarında yaşayan Sarıkeçili Yörükleri, gelişen teknolojiye rağmen bin yıllık geleneklerinden vazgeçmiyor. Kış aylarını ılıman iklimin hüküm sürdüğü Mersin'in yüksek kesimlerinde geçiren Sarıkeçili Yörükleri, sıcakların etkisini göstermesiyle birlikte serin yaylalara sahip Konya'nın Hadim ilçesine doğru göç yolculuğuna başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 11:31 Güncelleme: 21.04.2025 - 11:31
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          Kış aylarını Mersin'in yüksek kesimlerinde geçiren Sarıkeçili Yörükleri, baharla birlikte Konya'nın serin yaylalarına doğru göç yolculuğuna başladı.

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          Konargöçerlik yaşam tarzının Anadolu’daki son temsilcilerinden olan Sarıkeçili Yörükleri, gelişen teknolojiye rağmen bin yıllık geleneklerinden vazgeçmiyor.

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          Kış aylarını ılıman iklimin hüküm sürdüğü Mersin’in Aydıncık bölgesinde geçiren Sarıkeçili Yörükleri, yaz aylarını serin yaylalara sahip olduğu için Konya’nın Hadim ilçesinde geçiriyor.

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          Eşyaların develere yüklenmesinin ardından 9 deve ve küçükbaş hayvanlarla birlikte Toros dağlarındaki göç yolculuğuna başlayan Sarıkeçililerin zorlu yolculuğunun bir bölümüne, Mersin Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş ile çeşitli illerden gelen doğaseverler de eşlik etti.

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          Sarıkeçili Yörük Fatma Kuş, Konya'nın Hadim ilçesine doğru yol aldıklarını ve yolculuklarının yaklaşık bir ay süreceğini anlattı.

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          Fatma Kuş, "Yolculuğumuz başladı, iki gündür yollardayız. Güz gülbahar, hep aynı şekilde keçilerle develerle ilerliyoruz. Hayatımızda pek bir değişiklik yok, yaptığımız bir iş yok. Keçilerle uğraşıyoruz, hep aynı güzergahtan gidip geliyoruz. Sabah ezanında kalkıyoruz, akşam olduğunda zaten herkes yemeğini yiyip yatıyor. Sabah yine kalkıp tekrar yola devam ediyoruz" dedi.

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          Göçü takip etmek için İstanbul'dan gelen doğasever Ömer Varış, "Buraya Yörük göçüne, Yörük kervanına katılmak için geldik. Böyle bir etkinlik olduğunu duyduk ve ben de hemen katılmak istedim. Çünkü burada hem tabiatla iç içe vakit geçiriyoruz hem de bir kültürel etkinliği, hatta bir geleneğe şahitlik etmiş oluyoruz. Bizim atalarımızın belki binlerce yıldır sürdürdüğü bir geleneğe burada şahitlik etmiş oluyoruz, bunu bizzat yaşamış oluyoruz. O bakımdan çok memnunum, bu faaliyete katıldım. Önümüzdeki yıllarda da buna mutlaka katılmak istiyorum ve arkadaşlarıma da bunu tavsiye etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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