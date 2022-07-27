Sarıgül ehliyet affı istedi

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, askerlerin SGK primlerinin ödenmesini, karşılıksız çeke hapis cezasının kaldırılmasını ve ehliyet affı getirilmesini önerdi.

TDP lideri Mustafa Sarıgül, Twitter'dan yaptığı açıklamada haftalık değerlendirme toplantısındaki ifadelerini tekrarladı.

Sarıgül şunları söyledi:

"Çiftçinin ve esnafın kredi faizlerini silin.

Esnafa yük olan kira stopajını kaldırın.

Çiftçi ve esnafın kullandığı elektriği ve akaryakıtı ucuza verin.

Esnafa sicil affı çıkarın.

En az 100 bin öğretmen ataması yapın.

Öğretmenlerimizin eğitim ödeneğini 2 500 liraya çıkarın.

20 bin engelli ataması yapın, engelli istihdam kotasını %6’ya çıkarın.

Engelli aylığını artırın.

Yaşlılık aylığını artırın.

Şehit ve gazi maaşlarını artırın.

Askerlik yapanların SGK, primlerini devletin ödemesini sağlayın.

Karşılıksız çekte hapis cezasını kaldırın.

Ehliyetlerine el konulanlara bir kereye mahsus af getirin.

İnsanlar geçinemiyor. Borçlarını borç alarak kapatıyorlar. Bankalarla masaya oturun, buna bir çare bulun."