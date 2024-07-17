Sarıgül'den video açıklaması

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Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız."