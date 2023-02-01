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Sarıçam ormanları arasındaki Cıbıltepe'de kayak sezonu başladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Kayak merkezinde sezon açıldı

Giriş: 01.02.2023 - 11:20 | Güncelleme: ABONE OL
Sarıçam ormanları arasındaki Cıbıltepe'de kayak sezonu başladı
AA

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde sezon açıldı.

Birkaç gündür bölgede etkili olan yağışlarla kayak merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Sarıçam ormanları arasında bulunan kayak merkezinin 3 bin 200 metre uzunluğundaki pisti, kayak için hazır hale getirildi.

Sezonun başladığı merkeze gelen turistler, kayak ve snowboard yaptı, çocuklar kızak kaydı.

Kayak eğitmenlerinden Ozan Dilek, iki gün aralıklarla yağan karın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Merkezde kayak sezonunun geç başladığına işaret eden Dilek, "Pistlerimizde 40 santimetreye yakın kar var, şu anda her şey çok güzel gidiyor" dedi.

Kayak için Sarıkamış'a gelen Singapurlu Doris Vov da Sarıkamış'ı çok beğendiklerini belirterek, "İlk defa Kars'a, Sarıkamış'a geldik ve karı burada gördük. Burayı çok beğendik, bayağı eğlendik" diye konuştu.

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