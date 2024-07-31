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        Haberler Yaşam Saraybosna'nın 'dünyaya açılan' tek kapısı: Umut Tüneli

        Saraybosna'nın 'dünyaya açılan' tek kapısı: Umut Tüneli

        Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya açılan" tek kapısı Umut Tüneli, ülkeye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 09:54 Güncelleme: 31.07.2024 - 09:54
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          Başkent Saraybosna'da 31 yıl önce faaliyete giren Umut Tüneli, 4 ay 4 gün süren yoğun uğraşların ardından 30 Temmuz 1993'te tamamlandı. Kente turist olarak gelenlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan Umut Tüneli, Saraybosnalıların gözünde 'özgür dünyaya açılan kapı' olarak biliniyor.

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          Saraybosna Anıt Merkezi danışmalarından Belma Cuzovic, geçen yıl tünele 170 bin, bu yıl da 100 bin ziyaretçi geldiğini söyledi.

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          Her ülkeden turistin tüneli ziyareti ettiğini aktaran Cuzovic, "Turistler en çok Türkiye, Arap ülkeleri ve Çin'den geliyor. Ziyaretçilerin ağladığı, rehberlerimize sarıldığı duygusal anlar yaşanıyor. Çünkü tüm çalışanlarımız Saraybosna kuşatmasını bilen kişiler" dedi.

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          Tüneli ziyaret eden turistlerden Mei Chung, Saraybosnalıların birbirlerine yardım etme iradesinden etkilendiğini söyledi.

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          Chung, tünelin nasıl kazıldığı hakkında bilgi aldığını ve bu konuda duygulandığını dile getirerek, "Burada yapılan kesinlikle zor bir iş. Kadınların insanlara su getirip onlara nasıl yardımcı olduklarını görmek de beni etkiledi. Bana göre, hiçbir savaş iyi değil çünkü en çok sıradan insanlar acı çekiyor" diye konuştu.

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          UMUT TÜNELİ

          Bosna Savaşı sırasında Saraybosna'nın dünyayla irtibatını sağlayan ve yaklaşık 300 bin insanın hayatını kurtardığı belirtilen Umut Tüneli, savaş sürecinde sembol haline gelen yerlerin başında bulunuyor.

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          Saraybosna Havaalanı'nın altından geçen 800 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 160 santimetre yüksekliğindeki tünel, 4 ay 4 gün süren kazı çalışmalarının ardından 30 Temmuz 1993'te tamamlandı.

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          Savaş boyunca Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç tarafından da kullanılan, tahta bloklarla ve tomruklarla desteklenen, zeminine ray döşenen bu tünel yoluyla Saraybosna'ya askeri malzeme ile silah sevkiyatının yanında yiyecek, mazot, ilaç ve yaralı nakli de yapıldı.

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