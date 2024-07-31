Saraybosna'nın 'dünyaya açılan' tek kapısı: Umut Tüneli

Chung, tünelin nasıl kazıldığı hakkında bilgi aldığını ve bu konuda duygulandığını dile getirerek, "Burada yapılan kesinlikle zor bir iş. Kadınların insanlara su getirip onlara nasıl yardımcı olduklarını görmek de beni etkiledi. Bana göre, hiçbir savaş iyi değil çünkü en çok sıradan insanlar acı çekiyor" diye konuştu.