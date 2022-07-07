Eğlence mekânına baskın kameralarda

DHA'nın haberine göre İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Sarallar grubu üyelerinin, eğlence mekanını bastığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin tatil beldelerinde eğlence mekanlarından haraç almak için baskı yaptıkları da belirtildi.
Sarallar grubuna İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, iş adamı Erdal Acar'ın da aralarında olduğu 122 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin İstanbul’da 4, Bodrum’da 2, Çeşme’de 2 eğlence mekanı işlettikleri, yine turistik bölgelerdeki eğlence mekanlarından haraç almak için baskı kurdukları belirtildi. Şüphelilerin İstanbul’da eğlence mekanını bastıkları ana ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sarallar grubu üyelerinin eğlence mekanının girişinde bir grupla önce konuştukları ardından kavga ettikleri görüldü.
78 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ
İHA'nın haberine göre İstanbul'da 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 78'i tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz günlerde kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul'un da aralarında olduğu 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 122 şüpheli yakalanmıştı. Soruşturma çerçevesinde dün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen 31 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 25'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bugün sabah saatlerinde yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında iş insanı Erdal Acar'ın da bulunduğu 91 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Sevk edilen 91 şüpheliden aralarında Erdal Acar'ın da bulunduğu 78 şüpheli, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Şüphelilerden 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüphelinin ise başka suçtan tutuklu olduğu, bu dosyadan ifadesi alındıktan sonra cezaevine gönderildiği öğrenildi.
Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir
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