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        Haberler Diğer Yüzme Sarah Sjöström, Dünya Yüzme Şampiyonası tarihinin madalya rekorunu kırdı - Diğer Haberleri

        Sarah Sjöström, Dünya Yüzme Şampiyonası tarihinin madalya rekorunu kırdı

        İsveçli Sarah Sjöström, Dünya Yüzme Şampiyonası kariyerindeki ferdi yarışlarda kazandığı madalya sayısını 21'e yükselterek ABD'li Michael Phelps'e ait rekoru kırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 00:25
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        Sarah Sjöström tarihi rekoru kırdı
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        Japonya'nın Fukuoka kentinde düzenlenen 2023 Dünya Su Sporları Şampiyonası öncesi 19 madalyası bulunan Sjöström, kadınlar 50 metre kelebekten sonra kadınlar 50 metre serbest kategorisinde de altın madalya aldı.

        İlk kez 2009'da katıldığı dünya şampiyonalarındaki 21. madalyasını (12 altın, 6 gümüş, 3 bronz) elde eden 29 yaşındaki sporcu, ABD'li erkek yüzücü Phelps'in 20 madalyayla (15 altın, 5 gümüş) 2011'den beri elinde tuttuğu rekorun yeni sahibi oldu.

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