İHA

Suudi Arabistan’da kraliyet ailesine muhalif olarak kabul edilen Kral Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Prens Ahmed bin Abdulaziz ve oğlunun, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a darbe planladığı gerekçesiyle tutuklanmasının ardından 20 prensin daha tutuklandığı iddia edildi.

YABANCI GÜÇLERLE TEMAS İDDİASI

İHA'da yer alan habere göre ABD basınında yer alan haberlerde, prenslerin darbe girişiminde bulunmak için yabancı güçlerle temas kurmakla suçlandığı ve Kral Selman'ın tutuklanma emirlerini imzaladığı öne sürüldü.