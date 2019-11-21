Süper Lig'in 12. haftasında zorlu deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de gözler santrfor bölgesine çevrildi. Sarı-lacivertli kulübe bu yaz katılan ancak forma şansı bulduğu anlarda beklentileri karşılayamayan Mevlüt Erdinç, bu karşılaşmayı fırsata çevirmek istiyor.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Fenerbahçe'nin Malatya'ya sakatlığı bulunan Vedat Muric'i götürmesi beklenmezken Mevlüt Erdinç'in de sahaya ilk 11'de çıkacağı tahmin ediliyor. Hafta boyunca gerçekleşen antrenmanlarda büyük bir efor sarf eden tecrübeli golcü kendisini hem hocasına hem de camiaya kanıtlamak istiyor.

Milli ara dönüşünde kayıp yaşamak istemeyen Fenerbahçe için kritik bir deplasman olan Malatya'da takımı için iyi performans göstermek isteyen Mevlüt Erdinç, ilk golünü atarak siftah yapmayı da istiyor.

YANAL DA GÜVENİYOR

Ersun Yanal, Muric'in sakatlığı sonrasında santrfor bölgesindeki ilk tercih haline gelen Mevlüt'le bir araya geldi. Deneyimli teknik adamın Mevlüt'e "Senin kaliteni tartışmaya gerek yok. Bu maçta kendini tüm ülkeye hatırlatabilirsin. Bunu yapacak tecrübeye de sahipsin. Sana çok güveniyorum" dediği öğrenildi.