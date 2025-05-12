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        Haberler Gündem Sapanca'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Taksi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 00:26 Güncelleme: 12.05.2025 - 00:26
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        Taksi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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        Kırkpınar Mahmudiye Mahallesi İzmit Caddesi Sapanca yönüne seyreden H.K. idaresindeki taksi, karşı yönden gelen ve dönüş yapan E.D'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile yolcular O.Y, D.D, A.D. ve E.D. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle trafik yoğunluğunun oluştuğu bölgede, araçların kaldırılmasının ardından akış normale döndü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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