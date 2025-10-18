Santi'nin 'Cypher'ı yayında

Santi, Drama albümünün ikinci bölümünü müjdeleyen ilk single'ı 'Cypher' ile dinleyiciyle buluştu. 17 Ekim'de Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanan parça, Drama V1'de kurduğu karanlık ve agresif atmosferi bu kez old-school hip-hop ruhuyla buluşturuyor. Prodüktörlüğünü Vua'nın üstlendiği, söz ve bestesi Santi'ye ait şarkının klip yönetmenliğini Osman Özcan gerçekleştirdi. Karanlık ve enerjik görselliğiyle şarkının agresif havasını destekleyen video, aynı gün Santi’nin YouTube kanalında yayımlandı.

'Cypher', söz ve flow odaklı yapısı, enerjik ve sert tavrıyla battle rap kültürünü merkeze alıyor. Santi’nin müzikal vizyonunu genişleten Drama V2, sürpriz düetlerle dolu, güçlü ve özgün bir proje olarak hip-hop sahnesinde yerini almaya hazırlanıyor.