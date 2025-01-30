Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        54
        Fenerbahçe
        FB
        48
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        40
        ikas Eyüpspor
        EYP
        36
        Göztepe
        GÖZ
        34
        Beşiktaş
        BJK
        32
        Rams Başakşehir
        İBFK
        29
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        27
        Gaziantep FK
        GFK
        26
        Trabzonspor
        TS
        25
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        25
        Kasımpaşa
        KSM
        25
        Net Global Sivasspor
        SVS
        23
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        22
        Tümosan Konyaspor
        KON
        21
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        16
        Bellona Kayserispor
        KYS
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Şanlıurfaspor'da iki transfer birden - Futbol Haberleri

        Şanlıurfaspor'da iki transfer birden

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Siltaş Yapı Pendikspor'dan forvet oyuncusu Kappel ile Manisa FK'nin defans oyuncusu Awuku'yu renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 20:33 Güncelleme: 30.01.2025 - 20:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfaspor'da iki transfer birden!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, ara transfer çalışmalarına hız verdi.

        Yeşil Sarılılar, Siltaş Yapı Pendikspor'dan forvet oyuncusu Kappel ile Manisa FK'nin defans oyuncusu Awuku'yu kadrosuna kattı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Leandro Deyrinio Kappel ve Philip Gameli Awuku ile sözleşme imzaladı. Aramıza hoş geldiniz." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, kulüp yöneticileri Hasan Aşıklıoğlu ile İsmail Şimşek'in de imza töreninde yer aldığı kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        110 Filistinli evlerine döndü
        110 Filistinli evlerine döndü
        Altının ons fiyatı rekor kırdı
        Altının ons fiyatı rekor kırdı
        İş yerinin tavanı böyle çöktü
        İş yerinin tavanı böyle çöktü
        Galatasaray'dan Morata bombası!
        Galatasaray'dan Morata bombası!
        Öğretmeni yumruklayan veliye adli para cezası
        Öğretmeni yumruklayan veliye adli para cezası
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Türkiye Sigorta'da büyüme tahmini %40
        Türkiye Sigorta'da büyüme tahmini %40
        30 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        30 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        Ünlü besteci vefat etti
        Ünlü besteci vefat etti
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Beşiktaş play-off peşinde!
        Beşiktaş play-off peşinde!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        Habertürk Anasayfa