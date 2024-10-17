Şanlıurfa ve ilçelerinin istatistik başarısı

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Türk Kızılayı Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde yardım çalışmalarını sürdürüyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Şanlıurfa ve ilçelerindeki şubeler yaptıkları çalışma ve hizmetleriyle Eylül ayındaki istatistiklerine damga vurdu.

İL VE İLÇELER ÜST SIRADA YER ALDI

İstatistiklere göre, yapılan hizmet ve çalışmalarla Şanlıurfa 81 il arasında Trabzon'un ardından ikinci sırada yer aldı. İlçeler arasında yer alan istatistiklerde ise 225 şube arasında Viranşehir şubesi 9’uncu sırada bulundu. Türkiye geneli bulunan 210 temsilcilikleri arasında Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinin temsilcisi 2”inci, Suruç ilçesinin temsilcisi 5’inci ve Hilvan ilçesinin temsilcisi 10’uncu sırada yer aldı.