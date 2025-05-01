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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa haberleri: Babasını öldürdü anne ağır yaralı! Evlat vahşeti | Son dakika haberleri

        Babasını öldürdü anne ağır yaralı! Evlat vahşeti!

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, 43 yaşındaki Nurettin D., aile içinde yaşanan tartışmanın ardından 65 yaşındaki babası Cuma D.'yi bıçakla öldürüp, aynı bıçakla 64 yaşındaki annesi Reyhan D.'yi ağır yaraladı. Katil zanlısı gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 10:13 Güncelleme: 01.05.2025 - 10:13
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        Babasını öldürdü anne ağır yaralı! Evlat vahşeti!
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        Şanlıurfa'da yürekleri yakan olay Halfeti ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nurettin D. (43), kırsal Kayalar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle aile yakınlarıyla tartıştı.

        ANNE VE BABASINI BIÇAKLADI

        AA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından, Nurettin D., babası Cuma (65) ve annesi Reyhan D'yi (64) bıçakla yaraladı.

        BABA OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, babanın hayatını kaybettiği belirlendi, anne ise Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        KATİL ZANLISI GÖZALTINDA

        Nurettin D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
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