Babasını öldürdü anne ağır yaralı! Evlat vahşeti!
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, 43 yaşındaki Nurettin D., aile içinde yaşanan tartışmanın ardından 65 yaşındaki babası Cuma D.'yi bıçakla öldürüp, aynı bıçakla 64 yaşındaki annesi Reyhan D.'yi ağır yaraladı. Katil zanlısı gözaltına alındı
Şanlıurfa'da yürekleri yakan olay Halfeti ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nurettin D. (43), kırsal Kayalar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle aile yakınlarıyla tartıştı.
ANNE VE BABASINI BIÇAKLADI
AA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından, Nurettin D., babası Cuma (65) ve annesi Reyhan D'yi (64) bıçakla yaraladı.
BABA OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, babanın hayatını kaybettiği belirlendi, anne ise Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KATİL ZANLISI GÖZALTINDA
Nurettin D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.