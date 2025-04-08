Şanlıurfa'da olay, önceki gün sabah saatlerinde, Ahmet Yesevi Mahallesi’nde meydana geldi. 3 çocuk sahibi Hasan (43) ve Zeliha Yorgun (39) çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce boşanmak için mahkemeye başvurdu.

DHA'daki habere göre 25 Nisan'da boşanma davaları görülecek olan çift ayrı yaşamaya başladı. Hasan Yorgun, eşyalarını almak için eşi ve çocuklarının yaşadığı eve gitti.

İddiaya göre, Yorgun, eşyalarını aldığı sırada eşinin cep telefonuyla başka birisiyle mesajlaştığını fark etti. Bunun üzerine çıkan tartışmada Hasan Yorgun, eşini 15 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ CAN VERDİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zeliha Yorgun, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"MESAJ VE FOTOĞRAF GÖNDERDİ"

Gözaltına alınan Hasan Yorgun emniyetteki ifadesinde, "Telefonu alınca başka birisine mesajlar ve fotoğraflar gönderdiğini gördüm. Sinirlenerek neden böyle yaptığını sorunca, 'Seni ilgilendirmez' dedi ve hakaret etti.

"KENDİMİ KAYBETTİM ÇOK PİŞMANIM"

Bunun üzerine tartışmamız şiddetlendi. Bu sırada Zeliha, mutfaktan bıçak alarak bana saldırdı. Elinden bıçağı almaya çalışırken, elim kesildi. Canım acıyınca kendimi kaybettim ve aldığım bıçakla Zeliha'ya vurmaya başladım. Öldüğünü öğrenince şok oldum, çok pişmanım" dediği öğrenildi.

KATİL KOCA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yorgun, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Öte yandan, çiftin 2 çocuğu devlet korumasına alınırken, 18 yaşından büyük kızları ise Hasan Yorgun’un babasına teslim edildi.