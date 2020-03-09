Şanlıurfa'da traktörün çarptığı kadın öldü



Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde traktörün çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, H.Ç'nin kullandığı 63 SK 264 plakalı traktör Akçakale-Ceylanpınar kara yolunun Fevzi Çakmak Mahallesi yakınlarında Emel Takıl'a (32) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Takıl, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Traktör sürücüsü H.Ç. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kadına, küçük çocuğunun yola çıkmasını engellemek isterken traktörün çarptığı iddia edildi.