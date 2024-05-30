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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da Senem Han'ın sulama kanalında cansız bedenine ulaşıldı - Şanlıurfa haberleri

        Senem 14 yaşındaydı... 6. günde çok büyük acı!

        Şanlıurfa'da, geçen hafta cuma günü evinden ayrılan 9'uncu sınıf öğrencisi, 14 yaşındaki Senem Han'ın, bulunması için yürütülen çalışmalarda yürekleri yakan bir gelişme yaşandı. Son görüntüsü dün ortaya çıkan Senem'in cansız bedeni sulama kanalında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 14:48 Güncelleme: 30.05.2024 - 14:48
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        Senem 14 yaşındaydı! 6. günde çok büyük acı!
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        Şanlıurfa'da, lise öğrencisi Senem Han (14), 24 Mayıs günü sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra geri dönmedi.

        Tüm aramalarına rağmen kızlarına ulaşamayan aile, polise kayıp ihbarında bulundu.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

        DHA'da yer alan habere göre çalışma başlatan polis, Senem'in bulunması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı.

        SON GÖRÜNTÜSÜNE ULAŞILDI

        Ekipler yaptıkları incelemede Senem'in evden ayrıldıktan sonra Karşıyaka Mahallesi'nden geçen sulama kanalı çevresinde tek başına yürüdüğü görüntülere ulaştı.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Bu sabah sulama kanalında hareketsiz birini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen dalgıç polis ekipleri tarafından sudan çıkarılan cesedin, kayıp olarak aranan Senem Han’a ait olduğu belirlendi.

        AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

        Kısa sürede acı haberi alarak bölgeye gelen Senem Han'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Sudan çıkarılan Senem Han’ın cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Polis, Senem’in ölümüne ilişkin inceleme başlattı.

        14 yaşında... 5 gündür kayıp... İşte Senem'in son görüntüsü!
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        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
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