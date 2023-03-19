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Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle Karakoyun Deresi'nin debisi tekrar yükselmeye başladı, su birikintileri nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar iş makinesiyle tahliye edildi

Giriş: 19.03.2023 - 19:31 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor
Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor
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AA

Kentte, öğlenden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. 15 Mart'ta taşkın yaşanan Karakoyun Deresi'nin debisi tekrar yükselmeye başladı.

Mance ve Karakoyunlu mahallelerinde önceki selden etkilenen alanda çalışma yapan ekipler ara verdi.

Bölgedeki bazı rögarlar taştı, biriken sular nedeniyle evlerde mahsur kalan bazı vatandaşlar iş makinesinin kepçesine alınarak tahliye edildi.

Yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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