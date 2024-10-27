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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da komşu kavgası! | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da komşu kavgası!

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, komşular arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 11 kişi yaralandı. Polis ekipleri kavgayı havaya ateş ederek ayırmak zorunda kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 23:45 Güncelleme: 27.10.2024 - 23:45
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        Şanlıurfa'da komşu kavgası! 11 yaralı
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        Şanlıurfa'daki olay, Siverek’in Ayvanat Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, aynı binada oturan aileler arasında aidat konusu yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede diğer aile bireylerinin de katılımıyla taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        twitter

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, tarafları ayırmak için havaya ateş açarken, kavgada yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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