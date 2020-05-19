Şanlıurfa'da, inşaatta beton dökümü sırasında kalıpların altında kalan 2 işçi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı ev inşaatında, beton dökülürken, çökme meydana geldi. İnşaatta çalışan 2 işçi, demir, kalıp ve harçtan oluşan göçüğün altında kaldı.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, kendi imkanlarıyla yıkıntı altından çıkan işçileri ambulansla Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralı işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.