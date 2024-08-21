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        Haberler Gündem Şanlıurfa'da hayvan sulama göletine giren çocuk boğuldu - Güncel haberler

        Hayvan sulama göletine giren çocuk boğuldu

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan sulama göletine giren çocuk, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 21:42 Güncelleme: 21.08.2024 - 21:42
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        Hayvan sulama göletine giren çocuk boğuldu
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        Kırsal Demirci Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde oynayan Musa Huz'un (6) olmadığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Huz'un yakınlardaki hayvan sulama göletine girdiğini belirleyen mahalle sakinleri, çevrede bulunan iş makinesiyle suyu boşalttı.

        Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çocuğun cansız bedeni vatandaşlar tarafından göletten çıkarıldı.

        Cansız beden, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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