Hayvan sulama göletine giren çocuk boğuldu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan sulama göletine giren çocuk, hayatını kaybetti
Kırsal Demirci Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde oynayan Musa Huz'un (6) olmadığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Huz'un yakınlardaki hayvan sulama göletine girdiğini belirleyen mahalle sakinleri, çevrede bulunan iş makinesiyle suyu boşalttı.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çocuğun cansız bedeni vatandaşlar tarafından göletten çıkarıldı.
Cansız beden, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.